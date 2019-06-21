DİDER’den çok önemli bir kermes

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bulunan Delta Alfa Fabrikası bünyesinde kurulan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Çalışanlar tarafından yapılan gıda ürünleri bağış karşılığında yine çalışanlara ikram edildi. Elde edilen gelir ise Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanacak.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, bugüne kadar yapılan kermeslerde bağışların şeffaf sanıkta toplandığını ve çalışanların ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti. Bu kermesin gelirinin ise LÖSEV’e bağışlanacağını kaydeden Mıhçı “Delta Alfa Fabrikası bünyesinde gönüllü işçilerin kurduğu Düzce İşçileri Dayanışma Derneği’nin her ayın belirli günlerinde yaptığı gıda kermeslerinden birini gerçekleştirdik. Çalışan arkadaşlarımızın el emekleri kermeste yer aldı. Kermesten elde edeceğimiz geliri de LÖSEV’e bağışlayacağız. Sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar yapılan kermeslerin gelirini işçilerimize dağıtılmak üzere aldığımız patates, şeker, un gibi ürünlerin alımında kullandık” dedi.