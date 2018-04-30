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Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi! CHP bilse...

4 Haziran seçimleri öncesi adayını henüz belirleyemeyen CHP Habertürk'te alay konusu oldu. Habertürk Tv'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:59
Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi! CHP bilse...

Moderatör Didem Arslan Yılmaz CHP PM üyesi Zeki Kılçaslan'a 'CHP'nin adayı kim olacak? ' sorusunu yöneltti. Kılıçaslan Didem Arslan Yılmaz'a 'Siz gazetecisiniz CHP'nin adayı kim olacak bilirsiniz' deyince Didem Arslan Yılmaz 'CHP bilse biz de bileceğiz de CHP bile bilmiyor ' sözleriyle CHP'yi Tİ'ye aldı. 

Kaynak: Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:59
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