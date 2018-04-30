Didem Arslan'dan bomba CHP esprisi! CHP bilse...

Moderatör Didem Arslan Yılmaz CHP PM üyesi Zeki Kılçaslan'a 'CHP'nin adayı kim olacak? ' sorusunu yöneltti. Kılıçaslan Didem Arslan Yılmaz'a 'Siz gazetecisiniz CHP'nin adayı kim olacak bilirsiniz' deyince Didem Arslan Yılmaz 'CHP bilse biz de bileceğiz de CHP bile bilmiyor ' sözleriyle CHP'yi Tİ'ye aldı.

Kaynak: Beyaz Gazete