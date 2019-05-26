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Dicle’de 436 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın’ın destekleri ile 436 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuğa bayramlık giysi hediye edildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:26
Dicle’de 436 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın’ın destekleri ile 436 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuğa bayramlık giysi hediye edildi.


Dicle ilçesinde daha önce belirlenen öksüz, yetim ve maddi durumu düşük 436 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi. Girdikleri iş yerlerinde istedikleri ürünleri alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.


Yardım ile ilgili bilgi veren Dicle Müftüsü Akın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki temasının infak olduğunu bu nedenle ilçedeki gönüllülerle birlikte yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocukları tespit ettiklerini söyledi. Akın, “Son bir hafta içerisinde 436 yetim öksüz ve yardıma muhtaç çocukları araçlarla bulundukları mahalle, köy ve mezralardan alarak ilçe merkezine getirip istedikleri kıyafetleri almalarını sağlayıp daha sonra verilen hediyelerle birlikte sağ salim alındıkları yere tekrar bıraktık. Bize bu hizmeti nasip eden Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bize her türlü desteği sunan Kaymakam Alpaslan Kılıç’a teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:26
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