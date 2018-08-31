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Dicle Nehri’nde kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu

Cizre ilçesinde yol yapım inşaatında çalışan ve serinlemek için suya giren 2 işçi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:14
Dicle Nehri’nde kaybolan işçilerden birinin cansız bedeni bulundu

Cizre’ye bağlı Kurtuluş köyü yakınlarındaki yol yapım inşaatında çalışan Midyatlı Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli 2 işçi dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. İşçilerden Çağlayan akıntıya kapılırken, durumu fark eden Yasin Zengin’de arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Bir süre su da çırpınarak kurtulma çabaları veren 2 genç daha sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edilerek, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gençlerin bulunması için bütün imkanlar seferber edildi. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi su altında kayıp gençleri ararken, jandarma ekipleri de drone ile su üstünde ve kıyı kenarında arama yaptı.

 Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama kurtarma çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda Yasin Zengin’in cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cenazeyi gören aileleri ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Bazı kadınlar ise sinir krizi geçirdi. Fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri anında müdahale etti. Zengin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 GENÇLERİN YAKINLARI İÇİN NEHİR KIYISINDA ÇADIR KURULDU

 Yaşanan olayın ardından sabah erken saatlerde arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için Dicle Nehri kıyısına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, güneş altında bekleyen kayıp işçilerin yakınları için çadır kurulması talimatı verdi. Arıcan, kayıp işçilerin aileleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarını çadırda takip etti.

 Kayıp gençlerden Hasan Çağlayan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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