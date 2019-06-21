0553 313 94 23

Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için gece başlatılan arama çalışmalarına AFAD ve polis dalgıç ekipleri de katıldı

21 Haziran 2019 Cuma 13:35
Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinin Bağıvar Köprüsü mevkisinde gece Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.

Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.

Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:35
  1. boğulma
  2. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu
    1. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    2. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    3. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    4. Sel çocuğu böyle sürükledi
    5. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    6. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    7. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    8. Sakarya Ticaret Borsası
    9. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    10. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    11. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    12. "Filistin direnişine verdiği destek..
    13. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    14. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    15. Pensilvanya'da büyük patlama!
    16. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    17. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    18. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    19. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    20. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    21. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    22. "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez"
    23. 33 mülteci yakalandı
    24. Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir
    25. Avokado diyetiyle ideal kilonuza..
    26. Enes Karakaya: “Her şey Kayseri ve..
    27. Bartın’da alkollü sürücü dehşeti
    28. Siirt’te 100 dönümlük alan kül oldu
    29. HDP'den Öcalan'ın mektubuna cevap!
    30. Alev Alatlı’dan gençlere çağrı:..
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!