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Dicle Elektrik’ten uyarı: “Can güvenliğiniz için arızalara kendiniz müdahale etmeyin”

Dicle Elektrik, şebeke arızalarında tüketicilerin müdahalesi sonucu yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazaların önlenmesi amacıyla bir kez daha uyarıda bulunarak, arızalara vatandaşların müdahale etmemesi istedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
Dicle Elektrik’ten uyarı: “Can güvenliğiniz için arızalara kendiniz müdahale etmeyin”

Dicle Elektrik, şebeke arızalarında tüketicilerin müdahalesi sonucu yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazaların önlenmesi amacıyla bir kez daha uyarıda bulunarak, arızalara vatandaşların müdahale etmemesi istedi.


Dicle Elektrik’ten yapılan uyarıda, tüketicilerin elektrik şebekelerine kendileri müdahale etmek yerine 7 gün 24 saat çalışan arıza ekiplerine 186 numaralı telefondan ulaşmaları istenirken, uyarıların dikkate alınmaması sonucu son günlerde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığına dikkat çekildi. Tüketicilerin bazı durumlarda şebeke arızaları için 186 numaralı çağrı merkezine ihbarda bulunup arıza ekiplerinin gelmesini beklemek yerine müdahaleye kalkıştıklarını belirten yetkililer, Şırnak’ın Silopi ilçesinin Başverimli beldesinde yaşanan ölümlü kazaya dikkat çekti. Söz konusu bölgede çiftçilik le uğraşan Hüseyin Akyüz isimli bir vatandaş elektrik şebekesinde oluşan arızayı 186 numaralı çağrı merkezine iletmek yerine kendisi müdahale etmek istemiş, olayda direğe tırmanan Akyüz, hat başında açık olan ayırıcıyı fark edemediği için elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.



“Nakil hatlarının altına ev yapmayın”


Dicle Elektrik yetkilileri bölgenin en önemli sorunlarından birinin de enerji nakil hatlarının altına ev yapmak olduğunu belirterek, bunun can güvenliği için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle kırsal kesimde vatandaşların elektrik tehlikesini ciddiye almayarak enerji nakil hatlarının altına ya da yakınlarına ev yaptığını ifade eden yetkililer, yeni abonelik ve enerji hatları konusunda vatandaşların talepleriyle alakalı istenen şartların zorluk çıkarmak değil olası tehlikeleri bertaraf amacı taşıdığının altını çizdiler. Yetkililer, “Yeni aboneliklerde ve yeni yatırımlarda tüketicilerimiz prosedürlerden şikayetçi olabiliyor. Şu bilinsin ki, amacımız tüketicileri bezdirmek, koşturmak değil, yasalara göre iş yapmak ve olası tehlikelerin önüne geçmektir” dedi.


Özelleştirme ile birlikte elektrik kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen büyük yatırımların yanı sıra arızalara zamanında müdahale etmek için donanımlı ekiplerin kuruluğunu vurgulayan yetkililer, “Bu ekipler 7 gün 24 saat görev başında. 186 numaralı çağrı merkezi kapasitesi arttırıldı. Çağrı merkezlerinde 24 saat boyunca tüketicilere Türkçe, Kürtçe, Arapça hizmet veriliyor. Özelleştirmeden bu yana gerçekleştirilen yatırımlarla tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanırken, oluşan arızalara hızlı müdahale kapasitesi güçlendirildi. Sorumluluk alanındaki her il, ilçe, belde ve köye ulaşabilen ekipler mevcut. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor ve kırsal kesimin en ücra köyünden bile ekiplere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca hizmet bölgesindeki tüm muhtarlarda arıza ekiplerine ulaşabilecekleri özel telefon numaraları da bulunuyor. Tüketicilerimize bir telefon kadar yakınız. Arızalarda müdahale etmek yerine lütfen 186 numaralı çağrı hattımızı arayın ve arızaları bildirin. Ekiplerimiz en kısa sürede arızalara müdahale edecektir” uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
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