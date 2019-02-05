Dicle Elektrik'ten Şırnak Valiliği'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Karagüzel, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

Karagüzel, beraberindeki Dicle Elektrik İl Müdürü Murat Horoz ve Dicle Elektrik Perakende AŞ İl Müdürü Sinan Ataman ile Şırnak Valisi Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Karagüzel, Dicle Elektrik Dağıtım'ın geçen yıl kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin Vali Aktaş'a bilgi verirken, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları da anlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara değinen Karagüzel, hedeflerinin bölge halkına kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek olduğunu aktardı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da Dicle Elektrik'in özelleşmiş olsa da kamu hizmeti sunduğunu, bu sebeple Dicle Elektrik'e çalışmaları sırasında gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti.



Ziyarette, Karagüzel, Vali Aktaş’a Diyarbakır Ulu Camisi'ne ait bir dokuma tablo hediye etti.



