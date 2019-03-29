Dicle Elektrik’ten hasta müşteriye evinde abonelik hizmeti

Sorumluluk bölgesinde bulunan 6 ilde bir milyon 870 bin müşteriye kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik, müşteri memnuniyetini artırmak için hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Enerji şirketi, hasta ve bakıma muhtaç olan abonelerinin ayağına kadar giderek evlerinde hizmet veriyor.

Dicle Elektrik’in hasta ve bakıma muhtaç abonelerine evde hizmet çalışmasının son örneği Şırnak’ta gerçekleştirildi. Kentin Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Abdurrahman İnal elektrik aboneliği için Dicle Elektrik’e başvurdu. Ancak hem solunum cihazına bağlı olan, hem de kalp hastalığı bulunan İnal, şirkete gidemeyince kendi yerine abonelik işlemlerini yapmaları için çocuklarını gönderdi. Abonenin kendisi olmadığı için işlemlerin yapılamayacağını bildiren Dicle Elektrik görevlileri, başvuru sahibinin yaşlı ve hasta olduğunu öğrenince harekete geçti. Bir ekip Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Abdurrahman İnal’ın evine gitti. İnal’a önce geçmiş olsun dileklerini ileten Dicle Elektrik ekibi, ardından abonelik işlemlerini yaparak buradan ayrıldı. Gördüğü ilgiden hayli memnun kalan 88 yaşındaki Abdurrahman İnal ise kendisini yormayarak hizmeti atağına kadar getiren Dicle Elektrik’e teşekkür etti.