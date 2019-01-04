Dicle Elektrik’ten Diyarbakır’da drone ile kaçak trafo operasyonu

DİYARBAKIR / ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma eşliğinde drone ile yürütülen operasyonda, sera ısıtılmasında kullanılan ve ayda yaklaşık bir milyon liralık elektrik tükettiği hesaplanan üç kaçak trafoya el konulduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ tarafından drone ile gerçekleştirilen incelemede, Bismil ilçesinde çok sayıda seradan birinin kaçak trafo ile ısıtıldığının belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu serada denetim yapmak isteyen ekiplere izin verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine seradaki kaçak trafo denetimi drone ile yapıldı. Kaçak elektrik kullanıldığından şüphe edilen seraya yaklaşık 1,5 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ekipler, buradan kaldırdıkları drone ile havadan detaylı bir inceleme yaptı. Alınan görüntülerden 25 dönüm alan üzerine kurulu bulunan seranın hemen yanında direk üzerinde bir kayıtlı trafo bulunduğu, ancak buradaki ana hattan da yandaki binaya harici olarak orta gerilim yeraltı kablosu çekildiği belirlendi. Ayrıca söz konusu yapının yanında çevresi dışarıdan bakıldığında görünmesin diye duvarla örülerek gizlenen 3 kaçak trafo tespit edildi."

- Kaçak elektrikle 25 dönüm sera ısıtılmış

Daha sonra, drone görüntüleri ile Cumhuriyet savcılığına başvurulduğuna işaret edilen açıklamada, savcılığın eldeki deliller ışığında, trafolara el konulması için dosyayı mahkemeye sevk ettiği, mahkemenin verdiği el koyma kararının ardından jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri ile ekiplerin serada kurulu bulunan toplam 4 bin kVA gücünde olduğu belirlenen 3 trafoya yasalara uygun biçimde el koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, denetim sırasında, serada oluşturulan bir kalorifer sistemi sayesinde söz konusu trafolardan elde edilen kaçak elektrik ile yan taraftaki binada yer alan onlarca tonluk devasa kazandaki suyun ısıtıldığının ortaya çıktığı ifade edildi. Bu sayede elde edilen sıcak suyun da 25 dönümlük seranın ısıtılmasında kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Üstelik burada kurulan kaçak elektrik şebekesine ait kabloların, bağlantı yerlerinin tamamen açıkta olduğu ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığı belirlendi. Serada el konulan kaçak trafolarla 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün. Bu azımsanmayacak bir güç. Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketildiği belirlendi. Geriye dönük hesaplamalar yapılarak sera sahipleri hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak. Ayrıca sera sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerine yer verildi.









