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Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti

Dicle Elektrik Dağıtım'ın düzenlediği "Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" konulu yarışmada birinci olarak şirketten eğitim bursu kazanan Abdullah Güler, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim bölümünü burslu kazandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
Dicle Elektrik'ten aldığı bursla üniversiteye yerleşti

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım'ın düzenlediği "Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" konulu yarışmada birinci olarak şirketten eğitim bursu kazanan Abdullah Güler, Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim lisans programını yüzde 100 burslu olarak kazandı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Güler, Enerji Verimliliği haftası nedeniyle Dicle Elektrik tarafından düzenlenen "Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" konulu yarışmaya katıldı.

"Kaçak Önce Aydınlatır, Sonra Hayat Karartır" adlı çalışmasıyla yarışmaya katılan Güler, yarışmada birinci olarak Dicle Elektrik'ten lise eğitimi boyunca ayda 500 liralık eğitim bursu almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdullah Güler, Dicle Elektrik'ten aldığı bursu eğitimi için harcadığını, bu burs sayesinde kurslara gittiğini ve nihayetinde üniversiteye yerleştiğini bildirdi.

Güler, "Aldığım bursla resim kurslarına gittim, üniversite sınavına hazırlandım. Sonunda sınavda başarılı oldum. Hem Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, hem de Yeditepe Üniversitesi'nin yetenek sınavlarında birinci oldum. Tercihimi yüzde 100 burslu olarak kazandığım Yeditepe Üniversitesi'nden yana kullanarak kaydımı yaptım. Çok mutluyum. Başarımı Dicle Elektrik'in eğitim bursuna borçluyum. Dicle Elektrik'in bursu olmasa belki bu denli başarılı olamazdım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
  1. Dicle Elektrik Dağıtım

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