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Dicle Elektrik’ten 2 bin 757 çalışanına İSG eğitimi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde çalışan personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
Dicle Elektrik’ten 2 bin 757 çalışanına İSG eğitimi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde çalışan personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca her yıl yenilenen eğitimlere bu yıl 2 bin 757 şirket çalışanı katılıyor.


‘En tehlikeli’ iş kollarından birinde faaliyet yürüten Dicle Elektrik, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorumluluk bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin tamamında veriyor. İSG Yöneticisi Mesut Karabulut tarafından Diyarbakır’da verilen iş sağlığı eğitim çalışmasına katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, iş sağlığı ve güvenliği kadar işçi sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini söyledi. Şirket bünyesinde çalışan her bir işçinin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için ilk sırada geldiğini belirten Karagüzel, “İş kazaları konuşarak önlenemez, şimdi eylem vakti. Burada teorik eğitimleri verilen iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahada da ciddi çalışmalar yapmak, geçmişte yaşanan iş kazalarının neden yaşandığını ve nasıl önlenebileceğini çok iyi araştırmak gerekir. İş sağlığı ve güvenliği konusu bir kültürdür. Bundan sonra olası iş kazaları ancak bizim her çalışanımızın bu kültürü hayatının bir parçası galine getirmesi ile mümkün olabilecektir” dedi.



Eğitim mart sonuna kadar sürecek


Pazartesi günü başlatılan 2019 yılı eğitim çalışmaları 6 ilde mart ayı sonuna kadar devam edecek. Dicle Elektrik’te görevli İSG uzmanları tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kategorilerinde ayrı ayrı verilen eğitim çalışmalarına Diyarbakır’da bin 37, Şanlıurfa’da 687, Mardin’de 348, Batman’da 289, Şırnak’ta 220 ve Siirt’te ise 176 olmak üzere dağıtım bölgesinde toplam 2 bin 757 çalışan katılacak.


Her yıl yenilenen bu eğitimler ile en tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürüten Dicle Elektrik’te yaşanması muhtemel iş kazalarının önlenmesi, olası kazaların ise en az hasarla atlatılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
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