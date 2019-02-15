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Dicle Elektrik yöneticileri Çınarlı muhtarlarla bir araya geldi

Özelleştirme sonrasında Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar ile mevcut elektrik şebekesini her geçen gün daha da güçlendiren Dicle Elektrik, tüketicilerin talep ve beklentilerini de dikkate almayı sürdürüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:29
Dicle Elektrik yöneticileri Çınarlı muhtarlarla bir araya geldi

Özelleştirme sonrasında Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar ile mevcut elektrik şebekesini her geçen gün daha da güçlendiren Dicle Elektrik, tüketicilerin talep ve beklentilerini de dikkate almayı sürdürüyor. Bu çerçevede Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 70 kadar muhtar ile bir araya gelerek enerji konusundaki talep ve beklentilerini dinledi.


İlçe Müftülüğüne ait salonda gerçekleştirilen toplantıya Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Çınar Yöneticisi Abdurrahim Güler, resmi kurumların müdürleri ile merkez ve kırsaldan 70 kadar mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda söz alan muhtarlardan bazıları güç artışı, bazıları ise bakım onarım ve aydınlatma taleplerini iletti.



"3.5 milyon liralık yatırım yapıldı"


Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ise Çınar’da bu güne kadar yaptıkları çalışmalardan söz ederek, sadece sulama abonelerine dönük 3.5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Karagüzel, önümüzdeki sulama sezonu öncesinde ise yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattının ihale edileceğini, ayrıca ilçedeki enerji şebekesinin yer altına alınması için çalışma başlatılacağını açıkladı. Genel Müdür Murat Karagüzel ayrıca, ilçede neredeyse hiç soba yanmadığına dikkat çekerek, arz talep dengesini bozan elektrikle ısınmadan vazgeçilmesi çağrısında bulunurken kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için Çınar’ın da yıl sonuna kadar 3K projesine dahil edileceğini söyledi.



Aşırı tüketimden vazgeçin çağrısı


İl Müdürü Uğur Yaka ise 12 bin abonesi bulunan Çınar ilçesinde 2018’de 461 milyon kWh elektrik tüketildiğine dikkat çekerek, bu tüketimin çok fazla olduğunu ifade etti. İl Müdürü Yaka, israf ve usulsüz kullanıma dayalı aşırı tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulunurken ise, ilçedeki trafolara kurulu güçlerinin çok üzerinde yük bindiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:29
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