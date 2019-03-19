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Dicle Elektrik seçim hazırlıklarını tamamladı

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesini oluşturan yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

19 Mart 2019 Salı 12:35
Dicle Elektrik seçim hazırlıklarını tamamladı

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesini oluşturan yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Seçim günü bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını belirten şirket yetkilileri, "Seçim için hazırız" mesajı verdi.


Ülke genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere kısa bir süre kalırken Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda elektrik enerjisi ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli her türlü tedbiri aldı. Seçimden günler önce başlatılan hazırlıklar kapsamında oluşturulan 453 ekip, 347 araç ile bölge genelinde bakım ve onarım çalışması yapmaya başladı. Enerji şirketi, ihtiyaç duyulan yerlere ek trafo tesis ederken, mevcut şebekenin tamamını elden geçirdi. Halen kar ile kaplı olan yerlerin de bulunduğu Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, kontrol çalışmaları yer yer drone ile yer yer de termal kameralarla gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda bakım veya onarıma ihtiyaç duyulan yerlere, herhangi bir arızaya yol açmaması için gerekli müdahaleler yapıldı.



453 ekip görev yapacak


Dicle Elektrik tarafından günler önce başlatılan seçim hazırlıkları kapsamında Diyarbakır’da 113, Şanlıurfa’da 135, Mardin’de 65, Batman’da 52, Siirt’te 43, Şırnak’ta ise 45 olmak üzere 453 ekip oluşturularak her ilde mevcut elektrik şebekeleri elden geçirildi. Seçim Kurulları ile ilgili yapılan çalışma çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde her seçim kuruluna jeneratör ile elektrik enerjisi sağlayacak biçimde gerekli planlamalar tamamlandı. Bunun için mevcuttaki jeneratörlerin bakımları yapılarak kullanıma hazır hale getirilirken, ihtiyaç duyulan sayıda jeneratörün ise temini yoluna gidildi. Oluşturulan ekiplerin görev yerleri belirlenirken, vardiya planlaması yapıldı. Bu arada seçim süresince 186 numaralı Dicle Elektrik Çağrı Merkezi’nin de tam vardiya düzeniyle çalışması için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi. Çağrı Merkezi’ne gelecek talep ve şikayetler anında ilgili yerdeki ekiplere iletilerek olası sorunların çözümü sağlanacak.



Her ile kriz merkezi


Dicle Elektrik, olası bir kriz duruma karşı da tedbirini aldı. Enerji şirketinden olası gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanan plana göre, seçim sürecinde meydana gelebilecek muhtemel krizleri önlemek adına her ilde bir kriz merkezi kurulacak. Bu merkezlerin tamamı Genel Müdürlükteki ana merkeze sürekli bilgi akışı sağlayacak. Olası bir arıza ve buna bağlı elektrik kesintisi durumunda öncelikle o ildeki kriz merkezi anında müdahale ederek sorunu çözecek. Sorunun boyutu büyük ise bu kez genel müdürlük devreye girecek. Bu nedenle de gerek iller bazında, gerekse genel müdürlük düzeyinde ilgili tüm personel seçim süresince görevlerinin başında olacak.



Hazırlıklar tamam


Yerel seçimler sırasında Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde enerjiye dair herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildiren Genel Müdür Murat Karagüzel, "Seçimler sırasında olduğu gibi seçim öncesi ve sonrasında da sorumluluk bölgemizde elektrik ile ilgili hiçbir sorun yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için gerekli tüm tedbirleri almak üzere başlattığımız hazırlıklarımızı tamamladık. Bu gün itibariyle Dicle Elektrik olarak seçime hazırız. Allah’ın izniyle bölgemizde seçim süreci elektrik enerjisi anlamında sorunsuz olarak tamamlanacaktır’’ dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:35
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