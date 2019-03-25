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Dicle Elektrik Şanlıurfa’da yaza hazırlanıyor

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Şanlıurfa’da kış mevsiminin oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için bakım onarım çalışması başlatan Dicle Elektrik, şebekeyi yaza hazırlıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:44
Dicle Elektrik Şanlıurfa’da yaza hazırlanıyor

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Şanlıurfa’da kış mevsiminin oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için bakım onarım çalışması başlatan Dicle Elektrik, şebekeyi yaza hazırlıyor.


Dicle Elektrik ekipleri bu kapsamda merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani ile Eyyüpkent Mahallesinde çalışma başlattı. Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın tüketici hizmetleri kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde gerçekleştirilen çalışma sırasında Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, öncelikle kış mevsiminin trafolar, panolar ve iletim hatları ile aydınlatma sistemi üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları belirledi. Ardından bakım ve onarım çalışması başlatan enerji şirketi, ihtiyaç duyulan yerlerde ise yenileme çalışması yapıyor. Yenileme çalışmaları daha çok kış şartlarından etkilenen aydınlatma şebekesinde gerçekleştiriliyor. Kırılan veya yanmayan armatürler yenileri ile değiştiriliyor. Dicle Elektrik yetkilileri, bu çalışmaların tamamlanması ile Şanlıurfa’daki elektrik şebekesinin yaz mevsimine hazır hale geleceğini bildirdiler.


Talepler değerlendiriliyor


Ekipler, her iki mahallede de yaşanan arıza tipleri ve müşteri şikayetlerini göz önünde bulundurarak başlattıkları bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi muhtemel yerlerde ise direk deplase çalışması yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:44
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