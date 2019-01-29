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Dicle Elektrik, personel yemekhanelerindeki artıkları barınaklara gönderiyor

Dicle Elektrik, personel yemekhanelerindeki artıkları hayvanların yemesi için belediyelerin denetiminde bulunan barınaklara göndermeye başladı

29 Ocak 2019 Salı 14:05
Dicle Elektrik, personel yemekhanelerindeki artıkları barınaklara gönderiyor

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, personel yemekhanelerindeki artıkları çöpe atıp israf etmek yerine hayvanların yemesi için belediyelerin denetiminde bulunan barınaklara göndermeye başladı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, söz konusu uygulamayı ilk olarak Mardin’de hayata geçirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, personelin kullandığı yemekhanede oluşan yemek artıklarının düzenli olarak hayvan barınağına taşınması için Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzalandı.

Protokol uyarınca yemekhanedeki yemek artıkları düzenli biçimde toplanıyor. Toplanan yemekler, her gün düzenli olarak buraya gelen hayvan barınağına ait araçtaki belediye görevlilerine teslim ediliyor.

Görevliler de söz konusu yiyecekleri, Eryeri yolu üzerinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürerek buradaki hayvanları doyuruyor. Böylece hem yemek artıkları çöpe atılıp israf edilmiyor hem de soğuk kış günlerinde barınaktaki insan dostu hayvanların karınları doyuyor.

- Diğer iller plan dahilinde

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen bu uygulama toplumun, özellikle de hayvanseverlerin takdirini topladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın yürürlükteki yönetmeliklerine uygun yatırımları ile dağıtım hizmeti verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki tüketicilerine kesintisiz enerji verme çabasını sürdüren Dicle Elektrik, uygulamayı diğer illerde de hayata geçirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, şirket olarak her konuda israfa karşı olduklarını belirten bu uygulama ile hayvanları doyurmak kadar israfı önlemeyi de amaçladıklarını belirterek, "Protokol kapsamında yemekhanede oluşan yemek artıkları her gün özel kovalarda toplanarak düzenli bir şekilde barınaktan gelen görevlilere teslim ediliyor. Daha sonra bu yemek artıkları belediye görevlileri tarafından barınaktaki hayvanlara veriliyor. İsraf konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak açısında son derece önemli olduğuna inandığımız bu çalışma ile hayvanların beslenmelerine de katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:05
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