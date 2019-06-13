0553 313 94 23

Dicle Elektrik, ödeyeni korumak için borcunu ödemeyenin enerjisini kesiyor

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü, birikmiş olan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyerek, düzenli ödeyen diğer müşterilerinin kesintisiz ve kaliteli enerji almasına engel olan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini yönetmelik gereği kesmeye başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:09
Dicle Elektrik, ödeyeni korumak için borcunu ödemeyenin enerjisini kesiyor

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü, birikmiş olan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyerek, düzenli ödeyen diğer müşterilerinin kesintisiz ve kaliteli enerji almasına engel olan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini yönetmelik gereği kesmeye başladı.


Dicle Elektrik yetkilileri, borcunu ödenemeyen veya kaçak elektrik kullananların, borcunu düzenli ödeyen aboneleri olumsuz biçimde etkilemesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Tarımsal sulama mevsiminin gelmesi ile birlikte Güneydoğu’da elektrik tüketimi arttı. Kayıt dışı enerji kullananlar ile kullandıkları enerjinin bedelini ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bu tutumu, borcunu düzenli ödeyen aboneleri olumsuz yönde etkilemeye başlayınca Dicle Elektrik harekete geçti. Dicle Elektrik Mardin’de uyarılara rağmen borcunu uzun süredir ödemeyen abonelere tebligatlar gönderildi. Buna rağmen bir gelişme yaşanmayınca oluşturulan ekipler, borçlu tarımsal sulama abonelerinin enerjisini dünden itibaren abone bazlı olarak kesmeye başladı.



Kaçak 3 trafo bulundu


Jandarma eşliğinde sahaya çıkan Dicle Elektrik ekipleri, uygulamanın ilk 2 gününde Kızıltepe’nin Yoldere, Elbeyli, Eymirli, Çıplak ve Aralık, Mazıdağı’nın Engin ve Derik’in Boyaklı ve Konuk köylerinde borçlu 41 tarımsal sulama abonesinin elektriğini kesti. Kesme işlemleri, diğer abonelerin etkilenmemesi için abone bazlı olarak gerçekleştirildi. Yönetmeliklere uygun biçimde yapılan kesme işleminin dışında ekipler, kaçak elektrik denetimi de yaptı. Bu denetimler sırasında ise tarımsal sulamada kullanılan 3 adet kaçak elektrik trafosu ele geçirilirken, 48 meskende kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. Ekipler, kaçak trafolara el koyarken, kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında da yasal işlem başlattı.



Dicle Elektrik’e teşekkür


Bu arada Dicle Elektrik yetkilileri, yapılan tüm uyarılara rağmen uzun süredir borcunu ödenemeyenler ile kaçak elektrik kullananlara yönelik başlattıkları çalışmaları devam edeceğini bildirdiler. Borcunu düzenli ödeyen abonelerin kaliteli ve kesintisiz enerji alma hakkının önünde engel oluşturan hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yetkililer, uygulama ile ilgili borcunu düzenli ödeyen abonelerin kendilerine teşekkür ettiğini de bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 milyon lirayı zimmetine geçiren İcra Dairesi Müdürü hakim karşısında
    1. 6 milyon lirayı zimmetine geçiren İcra..
    2. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda..
    3. Başkan Say, yerel gazete..
    4. BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer..
    5. Jandarma şehitler için lokma dağıttı
    6. CHP Ekonomi Masası üyeleri Genel-İş..
    7. Vali Yerlikaya’dan Nihat Özdemir’e..
    8. Su ve kanalizasyon arızalarının ücreti..
    9. Başkan Kayda, MHP Lideri Bahçeli’yi..
    10. Şanlıurfa basınının acı kaybı
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. "İşçiler örgütlenme konusunda tamamen..
    13. HAYTAP ile İmuneksfarma’dan..
    14. İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü
    15. Küçük Minikler Serbest Güreş..
    16. Cezayir'de bir eski Başbakan daha..
    17. Çan’da Korolar Şenliği
    18. Özel öğrencilere özel diploma
    19. Savaş Bulut Kore’de finali gördü
    20. MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul’da..
    21. Alanya merkezli uyuşturucu..
    22. Uludağ Cup 2019’da şampiyon Bursaspor
    23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    24. NetWork'ten Ceremony koleksiyonu
    25. Zimmet sanığından "Yaptığımın..
    26. Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Umman..
    27. Brüksel lahanası yemenizi sağlayacak 8..
    28. KMTSO Başkanı Zabun: “Almanya ile..
    29. Ziraat Mühendisi ve Master Şef Deniz..
    30. Akhisar’da ilk kez Cimnastik Şenliği..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu