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Dicle Elektrik, Mehmetçik için görev başında

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:52
Dicle Elektrik, Mehmetçik için görev başında

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Şırnak'ın Irak ve Suriye sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için 24 saat görev yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy mevkisindeki Kureşin askeri bölgesinde kar kalınlığının 7 metreye ulaşması nedeniyle zarar gören elektrik iletim hattının ekipler tarafından onarıldığı bildirildi.

Söz konusu iletim hattına müdahale için giden ekiplerin araçla ilerlemenin zor olduğu bölgelere yaya olarak ulaştığı ifade edilen açıklamada, kar altındaki direklere kopan hatlara müdahale edildiği belirtildi.

Bölgeye geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başında. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımızın yanı sıra güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz."

Dicle Elektrik, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:52
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