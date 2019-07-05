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Dicle Elektrik ekibine saldırı

05 Temmuz 2019 Cuma 14:57
Dicle Elektrik ekibine saldırı

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik ekiplerinin, Siirt'te kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren şirketin, yaz aylarında tarımsal sulamanın yanında klimalar nedeniyle artan kayıt dışı tüketimi engellemek için saha denetimlerini aksatmadan sürdürdüğü belirtildi.

Bu amaçla enerji kayıpları birimi tarafından oluşturulan mobil ekiplerin, il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra köy ve mezralarda da denetim gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mobil ekipler, bugün kaçak kontrolü yapmak üzere Siirt Kurtalan'a bağlı Toytepe köyüne gitti. Toplam 18 abonesi bulunan ancak normal tüketimin neredeyse 5 katı elektrik enerjisi tüketen köye giden ekipler, jandarmanın aldığı önlemler arasında kontrole başlayacakken köylülerden bazıları önce sözlü olarak sataşıp, görevlilere küfretmeye başladılar. Ardından da Dicle Elektrik ekiplerine tekme ve yumruklu saldırılar başladı. Bir anda ortalık karışınca jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için havaya çok sayıda ateş açmak zorunda kaldı. Ekipteki görevlileri saldırganların elinden güçlükle alan jandarmanın çabasına rağmen saldırıların ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine kaçak kontrolü ileriki bir zamanda yapılmak üzere ertelendi."

Açıklamada ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:57
  1. Dicle elektrik
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