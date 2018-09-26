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Dicle Elektrik ekibine saldırı: 3 kişi yaralı

Tarımsal sulama alanları ve konutlarda kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine bir grup, taş ve sopalarla saldırması sonucu 3 görevli yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
Dicle Elektrik ekibine saldırı: 3 kişi yaralı

Müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için yatırımlarının yanında sahada kaçak tüketimle de mücadele eden Dicle Elektrik ekipleri, zaman zaman saldırıların hedefi oluyor. Bu kez de Şanlıurfa İl Müdürlüğü Enerji Kayıpları Yöneticiliği ekipleri kaçak tüketimleri tespit etmek ve engellemek üzere Hilvan ilçesine bağlı 200 haneli Kuskunlu Mahallesine gitti. Güvenliği jandarma ekiplerinin sağladığı denetim sırasında eşlik ettiği denetim sırasında Dicle Elektrik ekipleri tarımsal sulamada kullanılan trafolara OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)  cihazı da taktı. Ancak kaçak denetimi yapılmasını istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup, ekiplerin önünü keserek çalışmaları engelledi.

JANDARMAYA ENGELLEME

Bunun üzerine ekibin güvenliğini sağlayan jandarmalar, kalabalığı dağıtmak istedi. Ancak eylemci topluluk, jandarmaya da fiziki müdahalede bulunarak, görevlerini yapmalarını engellerken, şirket çalışanlarını ise darp etti, araçlarına zarar verdi. Saldırıda biri mühendis olmak üzere 3 şirket çalışanı darp sonucu yaralandı. Bunun üzerine kalabalığı durdurmak isteyen jandarmalar, havaya ateş açmak zorunda kaldı. Mevcut güvenlik gücü yetersiz kalınca Hilvan’dan takviye jandarma kuvveti istendi. Jandarmanın gayreti ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. Jandarma, halkı galeyana getirdikleri saptanan ve kimlikleri belirlenen 6 kişiyle ilgili yasal süreç başlattı.

Dicle Elektrik çalışanlarından 3’ünün darp edildiği saldırıda, saldırganlar Dicle Elektrik ekipleri tarafından kayıt dışı tüketimin önlenebilmesi için trafoların üzerine takılan OSOS cihazlarını zorla söktürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine Dicle Elektrik tarafından, kayıt dışı tüketimi önlemeye dönük denetimler engellenip, trafoların üzerine takılan OSOS cihazlarının eylemciler tarafından cebren söküldüğü gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KARARLILIK MESAJI

Dicle Elektrik yetkilileri, olayların büyümemesi için planlanan çalışmalar tamamlanamadan ekiplerin buradan ayrıldığına dikkat çekerek, “Büyük çoğunluğu oluşturan diğer tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi vermek için kaçak elektrik kullanımıyla mücadele kararlılığımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:14
  1. Şanlıurfa
  2. GÜNCEL Haberleri

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş8 dk önce
    ibretlik çok ağır cezalar verilmeli. vermezseniz böyle çekersiniz
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