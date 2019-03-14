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Dicle Elektrik: “Desteklemelerin iadesi söz konusu değil”

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı ‘mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi’ konusunun tamamen spekülatif olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.

14 Mart 2019 Perşembe 16:39
Dicle Elektrik: “Desteklemelerin iadesi söz konusu değil”

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı ‘mazot ve gübre desteklemelerin iade edilmesi’ konusunun tamamen spekülatif olduğu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı duyuruldu.


Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı kesimlerin sosyal medya aracılığı ile ‘Çiftçiler için mazot, gübre desteklemelerinin geri iadeedilmesi’ konusunda bazı iddiaları gündeme taşıdığının görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, “Konuyla ilgili bir çalışma olmadığı ve çiftçilerinizden yapılan mahsubun geçmiş yıllarda kullandıkları elektrik borçlarına karşılık olduğu hususunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:39
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