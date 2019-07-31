0553 313 94 23

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde arıza oranı azaldı

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki illerde özelleştirmenin ardından gerçekleştirilen yatırımlarla şebekenin önemli oranda yeraltına alınması ve sürdürülen periyodik bakım çalışmaları sayesinde arıza sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre 2019’un ilk 6 ayında hatırı sayılır oranda azaldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde arıza oranı azaldı

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki illerde özelleştirmenin ardından gerçekleştirilen yatırımlarla şebekenin önemli oranda yeraltına alınması ve sürdürülen periyodik bakım çalışmaları sayesinde arıza sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre 2019’un ilk 6 ayında hatırı sayılır oranda azaldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde özelleşme süresinde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, şebekelerde bakım onarım çalışmalarını ise aksatmıyor. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde enerji tüketimi ile birlikte yatırımların en fazla gerçekleştirildiği il olan Şanlıurfa’da 2019 yılının ilk 6 ayında yaşanan elektrik arızalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında azaldı. Arızalarda yaşanan bu iyileşmenin yatırımlar ve enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasıyla birlikte gerçekleşen kayıt dışı tüketimdeki azalmayla da paralellik göstermesi dikkat çekti.


1.118 kilometre hatta bakım yapıldı


Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre 2019 yılının ilk 6 ayında 558 kilometresi orta, 560 kilometresi ise alçak gerilim olmak üzere il genelinde 1.118 kilometrelik iletim hattında bakım yapıldı. Bakım çalışmalarının sürdüğü kentte trafolar da elden geçirilirken aşırı yüklenme ve sıcak etkisi ile deforme olan enerji nakil hatları yenileniyor. İl Müdürlüğü ekipleri, aynı sürede Şanlıurfa’da 500 yeni aydınlatma armatürünün de montajını gerçekleştirdiler. Arıza sayısının azalmasındaki diğer etken ise yaklaşık 2 yıldır termal kameralarla sürdürülen arıza önleyici bakım onarım çalışmaları. Sadece Şanlıurfa’da 2019 yılının ilk 6 ayında 114 kez termal kamera çalışması gerçekleştirilerek, olası arızalar önceden tespit edildi ve gerçekleşmeden gerekli tedbirler alındı.


53 ekiple müdahale edildi


Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl müdürü Yusuf Açar, yılın ilk 6 ayında yaptıkları bakım onarım çalışmalarında arıza oranının düştüğünü belirterek, "Bu süre içerisinde ekiplerimiz 230 kilometresi orta ve 272 kilometresi ise alçak olmak üzere toplam 502 kilometre iletim hattında yenileme çalışması yaptı. Aynı sürede 287 trafo postası bakımı, 57 dağıtım merkezi ve kök bina bakımı yapılırken, 567 trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan 64 trafo ve 54 pano da bu süre içerisinde yenileri ile değiştirildi" dedi.


İl Müdürü Açar da, iletim hatlarının yer altına alınarak, kayıt dışı kullanımın düşürüldüğü bölgelerde, yaşanan arıza sayılarında önceki yıla göre kayda değer oranda düşüş yaşandığını gözlemlediklerini de bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "BAE, ABD'ye rağmen İran'a onay verdi"
    1. "BAE, ABD'ye rağmen İran'a onay verdi"
    2. Haydarpaşa’daki kazı alanında bu kez..
    3. İtalyan Türk ortaklığı 100 bin evi..
    4. Red Bull Uçuş Günü jürisinden önemli..
    5. (Özel) Bursa’da tehlikeli yolculuk
    6. İsrail ordusu 14 Filistinliyi..
    7. Yayaların trafikte her zaman geçiş..
    8. Van'da tren yolundan 12 tonluk ray..
    9. Dereyi mavi ve yeşile boyayan..
    10. İş dünyasındanbankalara çağrı...
    11. Adıyaman'da tarihi eser operasyonu
    12. Çerçilerin "sucuk" mesaisi
    13. TCMB Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun..
    14. Silah kaçakçısı otomatik tabancayla..
    15. Denizin ortasında duba üzerinde..
    16. Kurban paylaşımı ile gönüller..
    17. Okuduğu duayı beğenmeyip imamı darp..
    18. Öldürüp yakmışlardı! Katillerine..
    19. Bee'o Propolis, Sürdürülebilir Gıda..
    20. Yaban hayatı drone ile koruncak
    21. Arabalı vapurda yolcu güvenliği için 1..
    22. Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu
    23. Doluluklar ilk 6 ayda yüzde 1.1 arttı
    24. Ordulu kadınlara kanser taraması..
    25. Kahramanmaraş’ta mobil uygulama..
    26. Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine..
    27. Arınç ile Davutoğlu'nun görüştüğü..
    28. Adıyaman'da tarihi eser operasyonu
    29. Burhaniye’de "Köyümüzde Şenlik Var"
    30. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde..
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak