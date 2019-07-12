0553 313 94 23

Dicle Elektrik çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan illerde sağlık müdürlükleri ile işbirliği yaparak, çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:11
Dicle Elektrik çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan illerde sağlık müdürlükleri ile işbirliği yaparak, çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi vermeye başladı.


Dünyanın en tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, çalışanlarının tamamına İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri veriyor. Her yıl yenilenen bu eğitimlerin dışında enerji şirketi tarafından çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Her çalışan gönüllü ilk yardımcıdır sloganıyla gerçekleştirilmeye başlanan sertifikalı ilk yardım eğitimleri için Dicle Elektrik, sağlık müdürlükleri ile işbirliği yapıyor. Batman’da başlatılan eğitim, belli bir plan çerçevesinde Dicle Elektrik’in sorumluluk bölgesini teşkil eden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta devam edecek.



Batman’da 60 çalışana ilk yardım eğitimi


Batman’da başlatılan sertifikalı ilk yardım eğitimleri ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, ilk etapta 20’şer kişiden 3 grup halinde toplam 60 çalışanın bu eğitimi alacağını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında 112 acil Servis görevlilerinin çalışanlarına teorik ve pratik ilk yardım eğitimi vermeye başladığını kaydeden Açar, "Tümü gönüllü olan çalışanlarımız, alacakları ilk yardım eğitimi sayesine, sadece olası iş kazalarında arkadaşlarına müdahale etmeyecekler. Bunun yanında karşılaşacakları her türlü kaza, yangın, boğulma, doğal afet gibi vakalarda da çevrelerine ilk yardım görevlisi gibi yardımcı olacaklar. Bu eğitim sayesinde belki çok hayat kurtaracaklar. Her bir çalışanımız sertifikalı ve gönüllü birer ilk yardımcı olacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    2. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    3. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    4. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    5. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    6. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    7. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    8. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    9. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    10. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    11. Tayinci Paketi Modalife’da..
    12. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    13. Eşek arısı sokması can aldı!
    14. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    15. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    16. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    17. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    18. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    19. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    20. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    21. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    22. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    23. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    24. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    25. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    26. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    27. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    28. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    29. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    30. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?