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Dicle Elektrik Bismil’de 27 milyon 500 bin liralık yatırımı tamamladı

Dağıtım bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bismil’deki kurulu gücü, 27 milyon 500 bin liralık enerji yatırımı yaparak yüzde 37 oranında artırdı.

15 Mart 2019 Cuma 10:19
Dicle Elektrik Bismil’de 27 milyon 500 bin liralık yatırımı tamamladı

Dağıtım bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bismil’deki kurulu gücü, 27 milyon 500 bin liralık enerji yatırımı yaparak yüzde 37 oranında artırdı. Yatırım çalışmaları sona eren ilçede havai hatların sökülmesine ise başlandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, 2018 yılında başlattığı ‘Diyarbakır ili Bismil ilçesi alçak ve orta gerilim yeraltı kablolu şehir şebekesi’ yapım işini tamamladı. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, doğal gaz çalışmaları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 27.5 milyon liralık yatırım ile ilçedeki kurulu gücün 41,2 milyon voltamperden 56,4 milyon voltampere çıkartılarak yüzde 37 oranında arttırıldığını söyledi. İlçedeki 15 bin abonenin kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanmalarını sağlayan projenin 85 trafo bölgesini kapsadığını bildiren İl Müdürü Yaka, şöyle dedi:


“Yatırım çalışması ile ilçede 28 beton köşk montajı gerçekleştirildi. Can ve mal güvenliği de göz önünde bulundurularak havai şebeke 20 bin 790 metreküp kanal kazılıp, 200 bin metre yer altı kablo montajı yapılarak yer altına alındı. Teknolojik gelişmelere uygun monoblok beton köşklü trafolar kurulurken 400 aydınlatma direği ile ilçedeki aydınlatma şebekesi de yenilendi. Yatırım çalışmalarımızı tamamladık. Bu sayede ilçedeki kayıt dışı kullanımın da kabul edilebilir seviyelere gerilemesini bekliyoruz. Ekiplerimiz şimdi de havai iletim hatlarını ve bu hatlarla bağlantılı bin 250 beton direği sökmeye başladı. Kısa süre içerisinde bu çalışma da sona erecek ve Bismilli tüketicilerimiz artık çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi kullanabilecekler.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:19
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