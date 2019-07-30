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Dicle Elektrik başarılı personelini ödüllendirmeye devam ediyor

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüm illerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark oluşturarak şirkete değer katan çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:05
Dicle Elektrik başarılı personelini ödüllendirmeye devam ediyor

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki tüm illerde kurulan Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark oluşturarak şirkete değer katan çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdürüyor. Diyarbakır’dan sonra Batman’da da müşteri temsilcisi Bedriye Bingöl, başarılı çalışmalarından ötürü plaket ile ödüllendirildi.


Batman’daki törende Dicle Elektrik Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, İl Müdürü Yusuf Açar, Müşteri Memnuniyeti Müdürü Rıdvan Çatır, merkezin Batman yöneticisi İkram İnançlı ve ödül almaya hak kazanan müşteri temsilcisi Bedriye Bingöl hazır bulundu. Bingöl’ü tebrik ederek başarı plaketini veren Yaşar Arvas, müşteri memnuniyetinin önemine değinerek, buraya gelen insanların en iyi şekilde karşılanarak işlerinin tez zamanda giderilmesinin önemine değindi. Arvas, merkezde çalışanların temel görevlerinden birinin de buraya ön yargılı gelen, tepki gösterenlere ılımlı yaklaşılarak ikna edilmeleri ve işleri görüldükten sonra güler yüzle gönderilmeleri olduğunun altını çizdi. Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, müşteri memnuniyeti konusunda verilen hizmette fark yaratan ve şirkete artı değer katan çalışanları ödüllendirmeyi sürdüreceklerini de kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:05
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