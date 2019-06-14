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Dicle Elektrik Balpınar beldesinin şebekesini yeniledi

Sorumluluk bölgesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aksatmadan sürdüren Dicle Elektrik, Batman’da merkeze bağlı Balpınar beldesindeki şebekeyi 800 bin liralık harcama ile yeniledi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:03
Dicle Elektrik Balpınar beldesinin şebekesini yeniledi

Sorumluluk bölgesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aksatmadan sürdüren Dicle Elektrik, Batman’da merkeze bağlı Balpınar beldesindeki şebekeyi 800 bin liralık harcama ile yeniledi.


Müşterilerine kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek adına özelleştirmenin hemen ardından başlattığı yatırım seferberliğini aksatmadan sürdüren Dicle Elektrik, şebekeleri de yenilemeyi sürdürüyor. Merkez Balpınar beldesinde 800 bin liralık harcama ile enerji şebekesini yenileyerek günün şartlarına uygun hale getirdiklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, beldedeki beton direk ve iletim hatlarının tümünün yenilendiğini, trafo ve pano yenileme çalışmalarının ise tamamlanma aşamasında olduğunu açıkladı.


Balpıar’da yapılan çalışma kapsamında 262 beton direği yenilerken, 2 kilometre havai, 14 kilometre isealçak gerilim hattı döşediklerini dile getiren İl Müdürü Açar, beldenin aydınlatma şebekesini de elden geçirdiklerini bildirdi. Yaptıkları çalışma süresince ekiplere iyi niyetle yaklaşarak yardımcı olan Balpınar halkına teşekkür eden İl Müdürü Yusuf Açar, Batman genelinde enerji sorunu yaşanmaması için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmaya devam ettiklerini de dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:03
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