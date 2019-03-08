0553 313 94 23

Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yaklaşık 6 milyon tüketiciye enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değişik etkinlikler ile kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:45
Dicle Elektrik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yaklaşık 6 milyon tüketiciye enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değişik etkinlikler ile kutladı.


Dicle Elektrik, farklı işlemler veya fatura ödemek için dağıtım bölgesini oluşturan illerdeki Müşteri Memnuniyet Merkezleri’ne gelen kadın müşterilerini karanfillerle karşıladı. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü’nün de bulunduğu Diyarbakır’da bulunan Memnuniyet Merkezi’nde çalışan kadın personeller, sabah mesaiye başladıklarında karanfillerle karşılandı. Ardından Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne gelen kadın müşterilere de karanfil dağıtıldı. Kadın müşterilere karanfil dağıtan Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır,


Dicle Elektrik’in sadece bir enerji şirketi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Özelleştirmenin ardından şirketimiz sorumluluk bölgesine kadın çalışanlarımızın da desteği ile artı değer katmaya devam ediyor” dedi.


Dicle Elektrik’in faaliyet yürüttüğü diğer illerde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı. Mardin’de İl Müdürlüğü Tarımsal Sulama Yöneticiliği çalışanı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına kurum bahçesinde ağaç dikti. Dikilen ağaçlara bu güne özel kısa sloganlar ve ağacı diken kadın çalışanın isminin olduğu etiketler asıldı.


Batman’da ise Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kadın çalışanlarla konuşurken şirket olarak her zaman pozitif ayrımcılık sergilediklerini söyledi. Açar, kadınların aile ve topluma olduğu gibi çalıştıkları kurumlara da değer kattığını kaydetti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması nedeniyle Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu, Siirt’te İl Müdürü Naci Obut ve Şırnak’ta da İl Müdürü Murat Horoz, kadın çalışanlarla bir araya geldiler. İl Müdürleri, kadın çalışanlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:45
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaş’ta kahramanlar anıldı
    1. Kaş’ta kahramanlar anıldı
    2. Genç, esnafı dil öğrenmeye çağırdı
    3. Şehit Aybüke öğretmeni unutmadılar
    4. Kadın futbol antrenörünün hedefi..
    5. Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi..
    6. Görme engelli milli satranççı son..
    7. Mısır’da idam edilen 9 kişi için..
    8. Mustafa Bıyık projelerini tanıttı
    9. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı..
    10. OKÜ'de "Kadınlar Günü" etkinliği
    11. Başkan Zihni Şahin’den kadınlara..
    12. ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran..
    13. Çukurca’ya kitap ve kalem figürlü..
    14. Edremit Belediye Meclisi’nde veda..
    15. Bitlisli kadınlar hem eğlendi hem de..
    16. Gediz Belediyesi’nden ’Merhaba Bebek’..
    17. Mesrob Mutafyan ne zaman ve nereye..
    18. Otomobilden atlayan kadın hastanede..
    19. "Cesaretiyle tarih yazan kadınlarımız..
    20. Sivrihisar’da Regaib Kandili kutlandı
    21. Libyalı iş adamının İstanbul’a partiye..
    22. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    23. Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası
    24. Cumhur İttifakı Adayı Av. Tuncay..
    25. Parlak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü..
    26. Başkan Erdoğan konuşuyor
    27. Vali’den üretime katkı sağlayan..
    28. Taksiciler Türkiye’nin ’En’lerini..
    29. Vali Öksüz, vatandaşlarla buluştu
    30. Her kadın kendini temsil eden rengi..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!