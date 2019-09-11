Dicle EDAŞ'tan izinsiz kazı çalışması iddialarına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından Kızıltepe Belediyesi'nin ilçe merkezinde izinsiz kazı çalışması yaptığına ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, son dönemde bölgedeki bazı ilçe belediyelerinin yapılmakta olan yatırımları engellemeye başladığı belirtildi.

Kızıltepe Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Dicle EDAŞ'ın geçici kazı ruhsatı süresinin sona erdiğine yönelik duyurusunun gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızıltepe Belediyesi kendi resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin Kızıltepe ilçe merkezinde yer altına alınan elektrik hatları için yüklenici firma tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmenliği hükümleri doğrultusunda yapılan kazılara yönelik alınmış geçici kazı ruhsatı süresinin sona erdiğini duyurdu. Duyuruda, kazıların caddelerde bozulmalara neden olduğu ileri sürülerek, kazı çalışmaları ruhsatı olmadan kazı yapılması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulacağını bildirdi. Ancak Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, 9 Eylül’den 20 Eylül 2019'a kadar geçerli olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı imzasını taşıyan geçici altyapı tesisi açma ruhsatına ait belgeyi kamuoyu ile paylaştı.Dicle Elektrik Dağıtım AŞ olarak mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. Şirketimiz bu sebeple de herhangi bir yerde izinsiz kazı yapmamaktadır."