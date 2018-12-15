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Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopması

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu meydana gelen olayın ardından barajda su tahliyesi sürüyor- Barajda 270 milyon metreküp suyun yüzde 50'sinin boşaldığı, akış hızında azalma olduğu öğrenildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu meydana gelen olayın ardından barajda su tahliyesi devam ediyor.

Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu meydana gelen olayın ardından barajda 270 milyon metreküp suyun yüzde 50'sinin boşaltıldığı, akış hızında azalma olduğu öğrenildi.

Saniyede yaklaşık 500 metreküp suyun tahliye edildiği barajda, tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kopan kapağın yerine Ilısu Barajı'ndan getirilecek kapak monte edilecek.

Öte yandan, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'nde bazı iş makinelerinin su altında kaldığı görüldü.

Dün su seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle güvenlik amacıyla yaya geçişine kapatılan tarihi On Gözlü Köprü yeniden yayaların geçişine açıldı.

Köprüyü ziyaret eden vatandaşlar, yatağı genişleyen ve su seviyesi yükselen Dicle Nehri'ni izleyerek, öz çekim yapıyor.

AFAD ekiplerinin yaşanabilecek durumlara karşı bekleyişi de devam ediyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda 13 Aralık'ta aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu nehirdeki su seviyesi yükselmişti.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:57
  1. Diyarbakır

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