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Dibine kadar yaşıyoruz hüznü, zulmü, cürmü...

Gazetemiz okurlarından Gürhan Gürses, "Dibine kadar yaşıyoruz hüznü, zulmü, cürmü..." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
Dibine kadar yaşıyoruz hüznü, zulmü, cürmü...

Gürhan Gürses

Oluk oluk kan akıyor insanlığın damarından, tampon olan yok. Oluk oluk ter damlıyor insanlığın alnından, mendil olan yok. Oluk oluk gözyaşı dökülüyor insanlığın gözünden, silen yok. Bu dünya bundan fazlasını vermiyor insanlığa. Hangi coğrafyaya baksan kan var. Bombalar patlıyor insanların üstüne, insanlar kesiliyor, yakılıyor, paramparça ediliyor. Doğa emsali görülmemiş bir şekilde tahrip ediliyor. Doğayı tahrip eden insanlığı tahrip etmez mi? Hayvanlar yok ediliyor. Hayvana kıyan insana kıymaz mı?

Bütün canlıların yaşam alanı daralıyor;  sular hızla kirleniyor, hava grileşiyor ve üzerimize teknolojinin kusmuğunu döküyor, toprak bin yıl eriyemeyecek olan kimyasal atıklarla mücadele ediyor. Sona yaklaşıyoruz.

“Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok 

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı baharın” (Şeyhülislâm Yahya). Her şey var ama insanlar mutlu değil; yüzler asık, kalpler kör, beyinler dumura uğramış vaziyette! Bolluk tavanda ama insani hisler yokluk tabanında!  Ruy-ı zemin müflis bir vaziyette cinnet üretmekte, asuman asi bir tavırda strese yol açmakta ve öfke pompalamakta!  Dibine kadar yaşıyoruz hüznü, zulmü, cürmü...

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  1. Gürhan Gürses
  2. Ruy-ı zemin
  3. Şeyhülislâm Yahya
  4. kimyasal atık

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