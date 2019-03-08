DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı | Arapça Yeterlik Tespit Sınavı başvurusu son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin Arapça yeterliliklerini geliştirmek adına sınav yapıyor. Personelin Arapça alanında seviyelerini tespit etmek ve bu veriler doğrultusunda hizmet içi eğitimleri planlamak amacıyla Arapça Seviye Tespit Sınavı için aranan şartlar neler? DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı başvuru şartları neler? Arapça Yeterlik Tespit Sınavı son başvuru günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

Arapça Yeterlik Tespit Sınavı için başvuru şartları neler?

Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (a) veya (b) bendi statüsünde çalışıyor olmak,

* İhtisas kursu kursiyeri veya mezunu olmamak,

* Aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

* 31.12.2018 tarihinden önce Arapça eğitim aldığı ve eğitimini başarıyla tamamladığına dair belge,

* Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı/Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya yurt dışında Arapça ilahiyat eğitimi veren fakültelerin birinden mezun olduğunu gösterir diploma,

* KPDS/YDS, YÖKDİL veya bunlara denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında Arapça'dan 60 ve üzeri puan aldığını gösterir belge.

Başvurular ne zaman sona eriyor?

1. Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 01/03/2019 - 11/03/2019 tarihlerinde 08:30 - 16:30 saatleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4. Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. İstenilen belgeler (Aşağıdaki belgelerden birisi yeterli olacaktır.)

* 31.12.2018 tarihinden önce Arapça eğitim aldığı ve eğitimini başarıyla tamamladığına dair belge,

* Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı/Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya yurt dışında Arapça ilahiyat eğitimi veren fakültelerin birinden mezun olduğunu gösterir diploma,

* KPDS/YDS, YÖKDİL veya bunlara denkliği kabul edilen uluslar arası geçerliliği olan bir dil sınavında Arapçadan 60 ve üzeri puan aldığını gösterir belge.

DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı nasıl uygulanır?

* Yeterlilik tespit sınavı yazılı (test usulü) olarak yapılacaktır.

* Sınav yer ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

* Adaylar; “sınav giriş belgesi" alma ve “sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

* Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

* Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.