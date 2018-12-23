THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diasporadaki Filistinliler İsrail'e karşı mücadele veriyor

Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah:- "Ülkeleri dışında yaşayan Filistinliler, İsrail'le güvenlik, yasal ve medya alanlarında mücadele veriyor"

23 Aralık 2018 Pazar 20:08
Diasporadaki Filistinliler İsrail'e karşı mücadele veriyor

BEYRUT (AA) - Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah, Filistin diasporasının İsrail'e karşı güvenlik, yasal ve medya alanlarında ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Salah, Hamas'ın Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, yurt dışındaki Filistinli mültecilerin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yardımlarını azaltması yoluyla haklarının ellerinden alınması durumuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"Ülkeleri dışında yaşayan Filistinliler, İsrail'le güvenlik, yasal ve medya alanlarında mücadele veriyor." diyen Salah, İsrail’e yönelik Batı Şeria'da direniş başladığını ve bunun işgal askerleri ve Yahudi yerleşimcilere ilk intifada günlerini yaşatacağını belirtti.

Salah, "Filistin direnişi, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ı devirdiği gibi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetini de devirmeye muktedirdir." ifadesini kullandı.

Hamas liderlerinden Salah, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu Hamas'ın kınanmasını öngören ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısına karşı başta Türkiye, Kuveyt ve İran olmak üzere destek olan ülkelerden övgüyle söz etti.

Salah, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme sürecine girmesini kınayarak, bunun ümmetin gerçeklerini yansıtmadığını dile getirdi.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca, 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:08
  1. Hamas
  2. İsrail
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Frank de Boer, Atlanta United'ı çalıştıracak
    1. Frank de Boer, Atlanta United'ı..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Maçın ardından
    5. Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı,..
    6. Çöpten topladıkları atıklarla konser..
    7. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sahip..
    8. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    9. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı..
    10. Diasporadaki Filistinliler İsrail'e..
    11. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    12. Makedonya'da Atatürk anıtının açılışı..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    15. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    16. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    17. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    18. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    19. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    20. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek