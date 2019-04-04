0553 313 94 23

"Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan köprüdür"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: - "Diasporayı dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlayabiliriz"

04 Nisan 2019 Perşembe 22:38
"Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan köprüdür"

BADHOEVEDORP (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, diasporanın dünyayı anavatana, anavatanı da dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Yeneroğlu, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Haarlemmermeer Belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde bir otelde düzenlenen DTİK Avrupa Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında diasporanın önemine işaret eden Yeneroğlu, "Ekonomik açıdan baktığımız zaman diasporik topluluk, çok güçlü bir pazar oluşturuyor. Bir diaspora topluluğu, sermayenin, kültürel iş birliklerinin, bilgi ve yeni teknolojilerin gelişmesini sağlıyor. Sosyal kalkınma ve büyümenin geliştirilmesinde çok ciddi bir kritik rol oynamakta, ülke ve pazarlar arasında da çok ciddi görevler üstlenmektedir." dedi.

Diaspora bireylerinin anavatanlarına döndüklerinde yanlarına çok ciddi tecrübeler, başarı hikayeleri ve iletişim ağları götürdüklerine dikkati çeken Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Diasporayı dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlayabiliriz. Diaspora dediğimiz zaman yurt dışında artık kalıcı olan, asli unsuru olan, vatandaşı olan, o ülkelerde de farklı farklı ortak kimlikler geliştirmiş kişiler olarak görüyoruz. Türkiye'deki genel sosyalizasyonun dışında bu topluluk çok ciddi farklılıkları da üzerinde barındırıyor. Diaspora kavramının tarihsel kavramlaştırmanın ötesinde günümüz dünyasında göç literatüründe de özellikle çok dinamik bir kavram olarak tanımlandığını ifade etmek gerekiyor."

Yeneroğlu, diasporik topluluğun aynı zamanda anavatanıyla ilgili bir aidiyet duygusu olduğunu ve anavatanının gelişmesi için kendisini sorumlu hissettiğini dile getirdi.

Yurt dışında başta sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmalarının zorunlu bir mesele olduğunu belirten Yeneroğlu, "Dünyanın farklı bölgelerinde anavatan tasavvuru ve aidiyet hissi olan 6 milyondan fazla bir kitlenin var olmasının sebebi sivil toplum kuruluşlarının ve hassasiyet sahibi olan velilerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinden kaynaklanıyor. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu ve görevleri olduğunun altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 22:38
  1. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
  2. DEİK
  3. diaspora
  4. Hollanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te meydana gelen heyelanda arı kovanları göçük altında kaldı
    1. Siirt’te meydana gelen heyelanda arı..
    2. Yalova merkez, Çınarcık ve..
    3. Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası..
    4. Alparslan Türkeş Aliağa’da anıldı
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
    7. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı..
    8. Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda..
    9. Bakan Kasapoğlu'ndan milli futbolcu..
    10. Trabzonspor'da altyapı oyuncularına..
    11. AK Parti'den 'Oylar yeniden sayılsın'..
    12. Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın..
    13. Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!
    14. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya..
    15. Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem..
    16. Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi
    17. ABD'den Suudilere şok! Kesin olarak..
    18. Ataşehir'de imalathanede yangın
    19. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 eleştirisi
    20. Başörtülü askerden ABD ordusuna..
    21. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün..
    22. 15. Türk Rinoloji Kongresi
    23. CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak..
    24. AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın..
    25. THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 -..
    26. "Ortak aklı oluşturarak sorunları..
    27. İstanbul Film Festivali'nin galası..
    28. Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş..
    29. "Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı..
    30. Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi