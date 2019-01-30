Diagne kimdir? Mbaye Diagne ne kadara Galatasaray’a transfer oldu?

Mbaye Diagne kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Diagne ne kadara Galatasaray’a transfer oldu? soruları araştırılıyor. Galatasaray, Kasımpaşa ile Mbaye Diagne transferinde konusunda kesin anlaşma sağladığı gelen son dakika haberleri arasında. Mbaye Diagne’nin Galatasaray’a transfer olmasından sonra Sarı Kırmızılı taraftarları Mbaye Diagne kim olduğunu merak ediyor İşte Diagne biyografisi.

Diagne kimdir?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu. Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti. Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

Diagne performansı

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti. Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Diagne ne kadara Galatasaray’a transfer oldu?

Galatasaray, Süper Lig'in gol kralı için Turgay Ciner ile bir araya geldi. İlk etapta Diagne için Kasımpaşa'ya 9 milyon euro teklif edildi. Kasımpaşa kanadı ise golcü futbolcu için Galatasaray'dan 14 milyon euro istedi. Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.