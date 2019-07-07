Diagne'nin menajerinden transfer için resmi açıklama

Galatasaray’da Mbaye Diagne’den bu kez yüzleri güldüren bir haber geldi. Senegalli futbolcu, menajeri ile aracılığıyla sarı-kırmızılıları rahatlatan bir mesaj gönderdi.

‘O da gitmek istiyor’

Golcü oyuncunun transferinde aracılık yapan menajer Willam D’Avila’nın, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Diagne zorluk çıkarmayacak. Gitmeyi o da çok istiyor. Kafasında bir takımlar planlar var. İtalya ve İngiltere’de oynama arzusu var. Bu yönde çalışmalarımız olacak” dediği öğrenildi.

Bonserviste indirim

Diagne için 15 milyon euro şartı ortaya koyan Galatasaray Yönetimi, Avrupa’ya transferi olması durumunda ise indirime gitme kararı aldı.Sarı-kırmızılılar, Avrupa’dan bir takım bulunması halinde 13 milyon euroyu kabul edecek. Ancak 15 milyon euroluk sınır Avrupa dışında yine geçerli olacak.

Türkiye’de birçok önemli transferde etkin bir rol oynayan William’ın, Diagne’yiPremier Lig veya Seri A’ya pazarlaması bekleniyor. Galatasaraylı yetkililer bunun mümkün olan en kısa sürede olmasını arzu etti.