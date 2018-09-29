Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti

Süper Lig'in 7. haftasında ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı. Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı.

Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.