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Diabate Sivasspor'da

- Demir Grup Sivasspor'un Leicester City'den kiraladığı Fousseni Diabate, Antalya kampında sözleşmeye imza attı- Malili sol kanat oyuncusu Diabate:- "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Sivasspor formasını hak ettiğimi düşünüyorum"- Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Kendisi gelecek vadeden bir futbolcu. Takımımıza çok faydalı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de onun başarılarıyla birlikte devam eden bir sözleşme söz konusu olabilir"

11 Ocak 2019 Cuma 17:23
Diabate Sivasspor'da


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Leicester City'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate için Antalya kampında imza töreni düzenlendi.

Malili sol kanat oyuncusu Diabate, törende yaptığı konuşmada, Sivasspor'a transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Burada olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Diabate, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Mücadele edeceğim. Sivasspor formasını hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun hakkını sonuna kadar vereceğim." dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Diabate'nin 2018-2019 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Otyakmaz, Premier Lig'den önemli bir transfer yaptıklarını kaydetti.

Diebate'nin hızlı, çevik bir futbolcu olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Takımımıza çok önemli katkılarda bulunacağını düşünüyoruz. Kendisi gelecek vadeden çok önemli bir futbolcu. Takımımıza çok faydalı olacağına inanıyoruz. Sezon sonuna kadar renklerimize kiralık olarak katmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde de onun başarılarıyla birlikte devam eden bir sözleşme söz konusu olabilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diabate sözleşme imzaladı ve Otyakmaz'ın kendisine hediye ettiği Sivasspor formasını giyip gazetecilere poz verdi.

Fransa'da dünyaya gelen 23 yaşındaki Diabate, ülkesinde EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giydi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:23
  1. Antalya
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Fousseni Diabate
  4. Futbol
  5. İmza Töreni
  6. Mecnun Otyakmaz

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