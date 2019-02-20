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Başına ödül konan DHPC'li Hatice Ruken Kılıç'ı, örgüt itirafçısı ele vermiş

2015 yılının Ağustos ayında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen silahlı saldırının faili olarak "mavi" kategoride aranan Hatice Ruken Kılıç’ın, geçtiğimiz aylarda yakalanıp itirafçı olan başka bir DHPK-C'linin ifadeleri doğrultusunda yakalandığı ortaya çıktı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Başına ödül konan DHPC'li Hatice Ruken Kılıç'ı, örgüt itirafçısı ele vermiş

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç'ın, itirafçı olan başka bir DHKP/C mensubunun verdiği ifade doğrultusunda yakalandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, geçtiğimiz ay Avrupa'dan gelip yurda giriş yapmaya çalışan ve terör faaliyetlerinde bulunup, örgüt mensupluğu suçlamasıyla aranan bir DHKP-C militanını yakalayarak gözaltına almıştı.

Örgütün Avrupa kanadında faaliyetlerde bulunurken Türkiye'ye gönderilen terörist, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de sorguya alınınca, etkinlik pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

İfadeler doğrultusunda çalışmalar başladı

Adı gizli tutulan itirafçı DHKP-C mensubunun verdiği bilgiler doğrultusunda, Avcılar'da bulunan bir hücre evinde saklandığı belirlenen örgütün sözde üst düzey sorumlularından Hatice Ruken Kılıç'ın yakalanması için harekete geçildi.

2015 yılının Ağustos ayında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen silahlı saldırının faili olarak "mavi" kategoride aranan Hatice Ruken Kılıç’ın saklandığı adres tespit edildi.

İstihbarat ve TEM ekipleri, Kılıç ve beraberindeki başka bir örgüt mensubunu 2 Şubat Cumartesi günü Avcılar'da düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına alındı.

Yanında bulunan bir erkek örgüt mensubuyla saklandığı adrese girerken gözaltına alınan Kılıç’ın çantasından tabanca çıktı.

Yakalanması için 1 milyon 500 bin lira ödül konan Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
  3. Hatice Ruken Kılıç
  4. DHKP-C itirafçısı
  5. Terörle Mücadele

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