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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu kıskıvrak enselendi!

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan Kamile Kayır'ın da aralarında olduğu 7 kişi yakalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:15
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu kıskıvrak enselendi!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.

Sözde Türkiye sorumlusu enselendi!

Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:15
  1. İstanbul
  2. DHKP/C
  3. Halkın Hukuk Bürosu
  4. Kamile Kayır

YORUM YAZ

  • AtamanAtaman21 dk önce
    Demek ki, Haçlı-Siyonist hizmetkarlarının gizli cemiyetlerinin casusuluk, terör vs. faaliyetleriyle istenirse mücadele edilebiliyormuş. Ne mutlu bizlere bugünleri de gördük. Bu başarıda zerre faydası olanları Allah korusun, yollarını açık etsin. Onlarla gururluyuz.
  • ahmetahmet33 dk önce
    S-400 ALIMINDAKİ KARARLILIK gibi FETÖ/PKK/DHKPC vs HERTÜRLÜ ABD/NATO/İNGİLİZ vs destekli terör örgütleriyle mücadeledeki BAŞARIMIZ ORTADA.....vesayetten kurtulmaya başlayan "BAĞIMSIZ YENİ GÜÇLÜ TÜRKİYE" BEREKETİ...çok şükür
  • Yusuf canYusuf can33 dk önce
    Yahu hala yakalayıp besleniyor bunları dağ almayın bu alacakları milletin vergisi ile besleyi içeride daha rahat yaşadılar dışarıya talimat versinler yazik
  • MilletMillet40 dk önce
    YAKALAMAYIN GEBERTİN KARDEŞİM GEBERTİN

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