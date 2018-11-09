DHKP/C'nin İstanbul sorumlusuna 46 sene hapis cezası kesildi

Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, örgütün İstanbul yöneticilerinden olduğu öne sürülen Gökhan Yıldırım'ın, 46 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Yıldırım ve Şahin Keskin ile başka suçtan tutuklu 7 sanık ve tutuksuz 10 sanık katıldı.

Mahkeme başkanı esas hakkındaki savunmaların daha önce tamamlandığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Heyet, tutuksuz sanıklar Önay, Karabulut ve Bayar'ın tutuklanmasını da kararlaştırdı.

Başka suçlardan tutuklu sanıklar Yaprak Yılmaz ve Rojda Yalınkılıç'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 21 sanığın ise beraatine hükmetti.