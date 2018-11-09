THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

DHKP/C'nin İstanbul sorumlusuna 46 sene hapis cezası kesildi

DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, örgütün İstanbul yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yıldırım'ın, 46 sene 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

09 Kasım 2018 Cuma 17:33
DHKP/C'nin İstanbul sorumlusuna 46 sene hapis cezası kesildi

Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, örgütün İstanbul yöneticilerinden olduğu öne sürülen Gökhan Yıldırım'ın, 46 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Yıldırım ve Şahin Keskin ile başka suçtan tutuklu 7 sanık ve tutuksuz 10 sanık katıldı.

Mahkeme başkanı esas hakkındaki savunmaların daha önce tamamlandığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Heyet, tutuksuz sanıklar Önay, Karabulut ve Bayar'ın tutuklanmasını da kararlaştırdı.

Başka suçlardan tutuklu sanıklar Yaprak Yılmaz ve Rojda Yalınkılıç'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 21 sanığın ise beraatine hükmetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:33
  1. İstanbul
  2. dava
  3. DHKP/C
  4. Gökhan Yıldırım
  5. terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
    1. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
    2. Yahudi isimden kritik açıklama:..
    3. Kocasının hobisini, ticarete dönüştürdü
    4. Akrabanız nâdânlık etse bile..
    5. 'Modern Tıp' süründürüyor
    6. AVM'de yangın çıktı! Ekipler seferber..
    7. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    8. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    9. Fenerbahçe'den son dakika Avcı mesajı
    10. MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    11. Ülkeyi şok eden iki patlama: 17 ölü
    12. Kurtulmuş: Miadı dolan PKK'yı da..
    13. Bakan Akar'dan 'FIR hattı' mesajı
    14. Amerika'da silahlı saldırı şoku!
    15. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okula..
    16. Göz altında halkalar..
    17. Afyon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    18. Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na..
    19. Tecrubeli futbolcu Yalçın Süper Lig'e..
    20. DHKP/C'nin İstanbul sorumlusuna 46..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!