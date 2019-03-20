0553 313 94 23

DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanık 3 yıl 1 ayla 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:03
DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 6'sı tutuklu 20 sanığın, "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada, 18 sanık 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapis cezasına çarptırıldı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı, Barkın Timtik ve Engin Gökoğlu ile avukatları katılmadı.

Tutuksuz sanıklar Ahmet Mandacı ile Zehra Özdemir ise salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanık avukatlarının duruşma salonuna girmeyip, salonda dışında bulunduklarını tutanağa geçirtti.

Esasa ilişkin beyanları sorulan sanık Ahmet Mandacı, hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasını istedi. Avukatıyla birlikte savunma yapmak istediğini ifade eden Mandacı, kendisinin avukatlığını eşinin üstlendiğini, ancak eşinin hamile olması nedeniyle mazeret sunarak duruşmaya katılmadığını belirtti.

Sanık Zehra Özdemir ise hakkındaki haftada iki gün ikametine en yakın karakola giderek imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isteyerek, şu aşamada esasa ilişkin savunma yapamadığını, toplanmasını istediği deliller olduğunu ve avukatının salonda bulunmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı davanın biteceğini hatırlatarak, sanıklara son sözlerini sordu. Her iki sanık da beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Oya Aslan ve Güray Dağ’ın firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına hükmederek, tutuklu sanık Barkın Timtik’i "örgüt içerisindeki konumu ve görevi, örgütün Türkiye komitesinin alt birimi olan genel komite üyesi olması, örgütün kararlarının alındığı, alınan kararların icralarının takip edildiği, diğer yöneticilerle beraber komite toplantılarına katılması, örgütsel faaliyetler konusunda karar ve talimat verme yetkisine sahip bulunması, örgüt içerisinde kod isim kullanması, örgütün yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapma yetkisine sahip olması, örgütsel yazışmalarının bulunması, örgütün karar mercilerinin emir ve talimatlarının bu yazışmalarla örgüt elemanlarına aktarılması, örgüte bağlılık derecesi ve örgüt içerisinde bulunduğu konum itibarıyla yöneticilik vasfı, kastın yoğunluğu suçun işleniş şekli, meydana gelebilecek tehlikenin boyutu" bir bütün olarak dikkate alınarak, "DHKP/C terör örgütünü kurma veya yönetme" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezasında indirim uygulamadı.

Tutuklu sanık Selçuk Kozağaçlı’yı "örgüt içinde kod isim kullanıyor olması, örgütün yurt dışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapma yetkisine sahip olması, örgütsel yazışmalarının bulunması, örgütün karar mercilerinin emir ve talimatlarının bu yazışmalar ile örgüt elemanlarına aktarılması, sanığın örgüte bağlılık derecesi, mesleği ve konumu itibarıyla örgüte sağladığı fayda, sanığın örgüt adına yapılan organizasyon ve seminerleri organize etmesi, kastın yoğunluğu, suçun işleniş şekli, meydana gelebilecek tehlikenin boyutu" göz önüne alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezada indirime gitmedi.

Sanıklar Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan Şükriye Erden’i "örgütün organize ettiği faaliyetlere katılması, 31 Mart 2015’te örgüt mensupları Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla’nın İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenledikleri silahlı saldırı sırasında cep telefonuyla irtibat kurdukları numarayla, sanığın da aynı gün ve yakın zaman diliminde irtibatının bulunması, suçun kastının yoğunluğu, işleniş şekli" dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Behiç Aşçı’yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapse mahkum eden mahkeme, tutuklu sanıklar Aytaç Ünsal ve Engin Gökoğlu ile hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Gökten’e de bu suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık Aycan Çiçek ile hakkında yakalama kararı bulunan sanık Naciye Demir’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, Ezgi Çakır Gökten’i de aynı suçtan 8 yıl hapis cezasına çarptırarak, "eşinin firari olması nedeniyle çocuğuna bakacak kimsenin olmaması, çocuğun yaşı itibarıyla annenin şefkat ve bakımına muhtaç durumda bulunması" nedeniyle hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanıklar Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Yağmur Ereren Evin ve Ayşegül Çağatay’ı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir’in duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak cezalarını 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Süleyman Gökten ve Naciye Demir’in aldıkları ceza miktarından dolayı hükmen tutuklanmalarına ve haklarındaki yakalama emrinin infazının beklemesine karar verdi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:03
  1. DHKP/C terör örgütünü kurma veya yönetme
  2. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'
  3. Silivri Ceza İnfaz Kurumu
  4. Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tüm illerimiz bizim için hizmette öncelikli"
    1. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    2. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    3. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    4. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    5. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    6. Gelir İdaresi'nden kritik..
    7. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    8. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    9. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    10. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    11. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    12. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    13. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    14. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    15. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    16. Şırnak'ta şehit asker için tören
    17. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    18. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    19. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    20. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    21. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    22. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    23. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    24. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    25. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    26. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    27. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    28. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    29. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    30. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin