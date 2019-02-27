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DHKP/C operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul polisinin DHKP/C terör örgütüne üst düzey sorumlularını yakaladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
DHKP/C operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul polisinin DHKP/C terör örgütüne üst düzey sorumlularını yakaladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Şişli İdil Kültür Merkezi’ne düzenledikleri operasyonda aralarında DHKP/C terör örgütü üst düzey sorumlularının da olduğu 8 kişiyi gözaltına almıştı.


Operasyonda yakalanan İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler listesinde "Yeşil" kategoride yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan DHKP/C sözde genel sekreteri Ümit İlter’in 29 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alsancak’ta bulunan ABD Konsolosluğu ve Çay Mahallesi Polis Karakoluna yönelik düzenlenen 1 polisin şehit edildiği, 8 polisin yaralandığı bombalı eylemde yer aldığı öğrenildi.


DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde operasyona hazırlanan ekipler, İdil Kültür Merkezi’ne giriyor. Binada bulunan gizli bölmeye ulaşmak için çabalayan ekipler, zeminde bir farklılık fark ediyor. Zemindeki parkeyi kaldıran ekipler gizli bir kapak buluyor. Açılan kapaktan zanlılar tek tek çıkarak gözaltına alınıyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
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