DHKP-C'ye operasyon! Gri listede yer alan kadın terörist yakalandı

DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla, gri listede yer alan Meryem Özsöğüt adlı kadın terörist İstanbul Sarıyer'de yakalandı. Bir derneğe yapılan baskında Özsögüt ile birlikte başka iki kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Sarıyer Armutlu’da bir dernekte terör örgütü DHKP-C üyesi kişilerin saklandığı bilgisi alındı. Önceki gün derneğe yapılan baskında, aralarında arananlar listesinde olan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer iki kişinin de örgüte yardım ve yataklıktan arandığı öğrenildi. Dernekte yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi sorguya alındı.