DHKP-C’lilerin koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan 4 DHKP-C’li şahısların koğuş havalandırmasında üzerinde patlayıcı düzeneğini çizilmiş not bulundu. Notu yazanın ise 2012 yılında İstanbul’da polis memurunu şehit eden kadın terörist Nurgül Acar olduğu iddia edildi.

Kocaeli’de bulunan Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi Koğuşu’nun havalandırmasında bir peçete üzerine yazılmış, üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulunması sonrası 4 DHKP-C’li terörist hakkında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre 2018 yılının Ocak ayında Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen olayda koğuş havalandırmasında üzerinde bombalı bir eylemin hazırlığına ve bomba yapımına ilişkin yazıların olduğu bir not bulundu. Cezaevi görevliler tarafından bulan not, daha sonra kriminal incelemeye götürdü. İncelemede nottaki yazıların 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis memuru Mücahit Daştan’ı şehit eden ve ağırlaştırılmış müebbet cezasından tutuklu bulunan DHKP-C’li kadın terörist Nurgül Acar’ın (34) el yazısı ile örtüştüğü belirlendi. Tespitin arından Acar ile birlikte yakın koğuşlarda kaldığı belirlenen ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hükümlü bulunan G.B., S.I. ve S.Ö. hakkında soruşturma açıldı.

Bomba notunu yazdıklarını reddettiler

Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasında tutuklu Nurgül Acar, S.I. ve G.B. hazır bulunurken S.Ö. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede suçlamaları ve not ile ilgili kriminal raporları dinleyen 4 sanık, suçlamaları reddetti. Sanıklardan polis katili terörist Acar, bulunan notun cezaevi yetkililerince kendi üzerine atıldığını iddia ederek, notu kendisinin yazmış olma ihtimali olması halinde bile diğer şüphelilerin suçsuz olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ise eksik evrakların ve savunmaların tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Notu yazdığı iddia edilen terörist suç makinesi

Öte yandan, bombalı saldırı ve bomba düzeneği içerikli notu yazdığı iddia edilen Nurgül Acar’ın çok sayıda eyleme katıldığı ve 2012 yılında bir saldırıda polis memurunu şehit ettiği ortaya çıktı. 11 Aralık 2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Polis merkezine 1’i kadın 2 kişi tarafından bombalı ve silahsı saldırı düzenlendi. Olayda polis memuru Mücahit Daşdan şehit olurken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan DHKP-C’li terörist Nurgül Acar, polis ekiplerince yaralı yakalandı. simli polis memuru hayatını kaybetti. Saldırganlardan bir tanesin kaçarken kadın saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili yakalanan kadın saldırganın bomba imha ekiplerince incelenen çantasından 1 el bombası ve üzerinde 1 silah çıktı.

Trabzon’da vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Erzurumlu polis memuru Mücahit Daştan’ı şehit eden terörist Acar, 2005 yılında ise Trabzon’da yapmak istedikleri eylemde vatandaşlar tarafından linç edilmek istenmişti. 6 Nisan 2005’te Trabzon merkezi Kahramanmaraş Caddesi’nde ’Tecridi kaldırın, ölümleri durdurun’ başlıklı bildiri dağıtan Nurgül Acar’ın da aralarında bulunduğu 5 TAYAD üyesi, terör propagandası yapıldığını düşünen vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Türk bayrağını yaktıkları söylentisi üzerine toplanan 2 bin kişi tarafından linç edilmek istenen Acar’ın da aralarında olduğu 5 kişi, polis ekiplerince zırhlı araçlara alınarak gözaltına alınmıştı.

81 ilde canlı bomba olarak arandı

Birçok eyleme katıldığı belirlenen terörist Nurgül Acar’ın yine 2015 yılı öncesinde canlı bomba olarak 81 ilde aranmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon’da 2005 yılında Kahramanmaraş Caddesi’nde 4 arkadaşıyla birlikte bildiri dağıtırken linç edilmek istenen Nurgül A. ile ilgili olarak tüm illere canlı bomba uyarı yazısı göndermişti. İstihbarat notunda, aralarında Nurgül A.’nın da bulunduğu 15-20 kişinin illegal yollardan yurtdışına çıkarak DHKP-C‘nin Yunanistan kampında 3 yıl eğitim gördüğünü belirtmişti. Notta şu ifadelere yer verilmişti: “DHKP-C’nin, illegal örgütün silahlı birliğine katılan Nurgül A., Türkiye’ye giriş yapmıştır. Nurgül A’nın canlı bomba eylemi yapacağı öğrenilmiştir. Bu eylemin niteliği ve niceliği hakkında istihbarat çalışması sürdürülmektedir. Bütün birimlerin bu şahıs üzerinde gerekli çalışmaları yaparak acilen bildirmesi, her türlü istihbari bilgiyi de anında tarafımıza iletmesi gerekmektedir.”