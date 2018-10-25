DHKP-C'li terörist tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.25 Ekim 2018 Perşembe 13:23
Sakarya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ç.M gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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