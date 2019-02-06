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DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9 ay hapis

Terör örgütü DHKP-C'nin elebaşlarından Musa Aşoğlu 6 yıl 9 ay hapis cezası aldı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9 ay hapis

HAMBURG (AA) - Almanya'da yargılanan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa Aşoğlu, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, 2016 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Aşoğlu, yabancı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt için mali kaynak bulmak için talimatlar vermek ve bağış paralarını teslim almaktan suçlu bulundu.

Savcılığın 7,5 yıl hapis istediği Aşoğlu için mahkeme 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Aşoğlu'nun Hollanda vatandaşlığı da bulunuyor.

Teröristin avukatı Fatma Sayın kararı temyiz edeceklerini belirtti.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
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