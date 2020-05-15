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DHKP-C sevici Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında görevden uzaklaştırıldı

DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek veren sözde hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:27:00 - 2020-05-15 12:01:47
DHKP-C sevici Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında görevden uzaklaştırıldı

DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek vermesiyle gündeme gelen hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında karar verildi.

Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan HSK tarafından tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Olayın geçmişi

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazmıştı:

Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

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Yorumlar

İbrahim

Beter olsun. DİREK İHRAÇ OLMALI DİREK.HA FETÖ HA DHKP-C
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ihs

Tedbiren uzaklaştırılmış. Zaten şu anda korona nedeniyle fiilen uzaktı, yakında görevine döner, yaptıkları da yanına kar kalır.
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