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DHKP-C sanığından "slogan atmadım, şiir okudum" savunması

Malatya'da duvara terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapmak amacıyla sprey boyayla yazı yazarken yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı- Tutuklandığı gün adliyeden çıkarılırken slogan atmadığını, ağlayan annesini görünce şiir okuduğunu" öne süren sanığın iddiası, olay anına ait görüntüler izletilerek yalanlandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
DHKP-C sanığından "slogan atmadım, şiir okudum" savunması

MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü DHKP-C propagandası amacıyla duvara spreyle yazı yazarken yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Uğur P. ile avukatları katıldı.

Uğur P. savunmasında, daha önce "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldığını ve 2,5 yıl önce cezaevinden çıktığını söyledi.

Olay günü Paşaköşkü Mahallesi'nde oturan ablasını ziyarete gittiğini, gece geç saatte evine dönerken önünde duran sivil bir araçtan inen kişilerin kendisine küfür ettiğini, daha sonra yönünü değiştirdiğini iddia eden Uğur P, bu sırada silah sesi duyduğunu ve yanına gelen polislerin kendisini gözaltına aldığını savundu.

Uğur P, sprey boya kutusunun bulunduğu poşette parmak izinin tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Beni yere yatırıp ters kelepçeleyip araca bindirdiler. Ben de oturduğum yerden destek almaya çalışırken elim bir poşete değdi, bundan dolayı parmak izi kalmış olabilir." dedi.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımların da kendisine ait olmadığını, tutukladıktan sonra adliyeden çıkarılırken slogan atmadığını iddia eden sanık Uğur P, "Hakkımdaki iddiayı kabul etmiyorum. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiiri vardır, bu şiirde şair, 'Kahrolasın demiyorum, kahrolma da gör beni' şeklinde beyiti vardı. Ben de o esnada annemi görünce ağlamaması için bu şekilde tepki gösterdim." savunmasını yaptı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, dosyada bulunan CD'deki görüntülerin duruşma salonundaki ekrana yansıtılmasını istedi. Görüntülerde sanığın iki kez "Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Uğur P'nin şiirin içerisinde bu tür sözler olduğunu iddia etmesi üzerine, internetten bulunan şiirin sözlerinde de bu tür bir ifade olmadığı belirlendi.

Tekrar söz alan sanık, tutuklanmasına tepki amacıyla bu şekilde konuştuğunu itiraf etti.

Duruşma savcısı, olay yeri tutanağında ismi olan güvenlik güçlerinin tanık sıfatıyla duruşmada dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması göz önüne alınarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
  1. DHKP-C
  2. Malatya
  3. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. terör örgütü

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