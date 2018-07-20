DGS'ye girecekler dikkat! ÖSYM uyardı

ÖSYM tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, yarın yapılacak DGS adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

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