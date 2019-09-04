ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

İki yıllık yükseköğretim diplomalarını 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. 163 bin kişinin tercih yaptığı DGS yerleştirme süreci için sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve Aday Şifresi aracılığıyla öğrenilebilecek.

DGS yerleştirme sürecinde, 163 bin 192 aday, 6 bin 318 program için tercihlerini gerçekleştirmiş ve ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeyi beklemeye başlamıştı. ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle erişime açtı.

DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

84 bin kişi yerleşti

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.