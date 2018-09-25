DGS yazılım mühendisliği taban puanları 2018 Üniversitelerin DGS yazılım mühendisi puan ve kontenjanları
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS yazılım mühendisliği taban puanları 2018, DGS yazılım mühendisliği taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?25 Eylül 2018 Salı 16:38
Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor. DGS yazılım mühendisliği taban puanları 2018, DGS yazılım mühendisliği taban puanları başarı sıralaması hesaplama nasıl yapılır?